署長、副署長接連申請提前退休 勞動部發展署高層唱空城?

近日傳出有意提前退休的勞動部勞動力發展署署長蔡孟良，於第54屆全國技能競賽贊助廠商日感謝活動致詞。（發展署提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕掌管全國勞動力開發及運用，特別是移工規劃及管理的勞動部勞動力發展署，在目前全國大缺工之際，不久後高層恐「唱空城」？繼今年2月發展署副署長賴家仁自行請調桃園分署長，至今尚未尋得接任人選，副署長鍾錦季也申請提前退休並已簽核，預計8月生效；更讓外界震驚的，是發展署署長蔡孟良，竟也傳出申請提前退休。

勞動力發展署的前身為「職業訓練局」，在2015年配合勞委會改制勞動部，也升格為勞動力發展署，除了承擔國家經濟及勞動力發展的幕僚工作，面對我國中高齡及高齡、婦女等勞參率偏低，發展署研擬婦女再就業、中高齡及高齡者就業計畫；青年人低薪且集中服務業就業，發展署也以政策引導青年就業提升薪資；特別是各行業缺工，紛紛要求引進移工，又擔憂移工失聯等管理問題，也都是發展署負責的業務。

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發展署原本有賴家仁、鍾錦季2位副署長，但今年2月副署長賴家仁自行請調桃園，擔任發展署桃竹苗分署署長後，又因總統大選前後人事凍結，至今尚未覓得接任人選。若鍾錦季8月正式退休，署長蔡孟良又如傳言10月提前退休，發展署將面臨「高層唱空城」的窘境。

頭髮已花白的勞動力發展署署長蔡孟良，從勞委會時期，自職業訓練局外勞作業組開啟了職涯，2021年9月升任發展署署長後，給外界的印象就是不斷的、賣力的解說發展署規劃的各類就業方案，目的是為了解決國內的缺工問題。

第54屆全國技能競賽正熱烈進行中，這個由勞動部勞動力發展署主辦的賽事，是國內技職教育界的年度盛會，但在勞動部上下全力投入的同時，近來也因高層提前退休的傳言，讓勞動部出現些許微妙的氛圍。

勞動部長何佩珊日前在網路新聞專訪時，談及缺工、移工等議題，就特別提及勞動部有一個「勞動力發展署」，不但同時管移工又管職訓，當主持人詢問「科長是誰？我要跟他表達敬意」，何佩珊隨即表示，「是署長，我們的蔡孟良蔡署長，非常辛苦」。

對於傳言，勞動部政務次長王安邦表示，人事的問題「需循程序辦理」，他坦言，的確看到次長鍾錦季已簽核的退休公文，但並沒有看到署長蔡孟良的申請退休文件，且人事決定權並非他的權責。

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