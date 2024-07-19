難逃生產過剩！中國稀土價跌 企業利潤萎縮逾90％

中國稀土產量過剩，致使稀土價格下跌20%。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本經濟新聞報導，中國不僅電動車、太陽能板生產過剩，包括稀土元素也生產過剩，導致國際稀土價格重挫。

中國稀土行業協會公布的價格指數顯示，過去1年稀土價格下跌約20%。業界人士指出，中國有些礦場在當前價格水準已無法收支平衡，獲利惡化情形嚴重，比如中國北方稀土集團今年第1季淨利暴跌高達94%。

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中國強化對稀土產業的控制，上月底中國國務院公布「稀土管理條例」，以保護這些經濟重要金屬的供應，這項10月1日生效的條例明定，稀土資源屬於國家，任何組織與個人不得侵佔或破壞。

儘管北京企圖升高管控，然而稀土市場仍然低迷。阿格斯媒體（Argus Media）指出，至7月18日，釹價較去年7月下旬下跌23%，鏑下跌24%。

中國稀土行業協會公布的價格指數也呈現相同趨勢，稀土公司交易數據顯示，從2023年7月下旬至今年7月18日，交易價格約跌20%。

包含17種金屬的稀土元素被稱為「工業維生素」，因為少量添加就能改善材料性能。稀土金屬主要用於電動車馬達與風機所需的高性能磁鐵。

儘管需求強勁，但因中國產量增加，中國工信部與自然資源部主管本國稀土生產商的生產額度，2024年上半年該額度為13.5萬公噸，較去年同期上升12.5％。

過去幾年稀土生產額度節節上升，2023年總額達25.5萬公噸，年增21％，外界認為今年額度將超越去年。

以美國為首等國家也擴大稀土生產，以降低對中國供應的依賴。美國地質調查研究所數據顯示，2010年代中國佔全球稀土生產80%至90％，但2023已下滑至70％。

2023全球稀土生產達35萬公噸，較2013增加逾兩倍，換言之，稀土比起過去比較不「稀缺」。

市場許多人認為，稀土價格將維持低迷，但不會再進一步走跌。1名業界專家說，以當前價格水準，一些礦場已難以收支平衡，如果獲利惡化，中國與其他地區產量可能下滑。

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