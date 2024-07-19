台大機工系團隊交流業界AI 開放有條件分享組裝履歷

台大機工系旗艦團隊展示AI賦能應用程式。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕經濟部技術司補助的台大機械工程學系旗艦研究團隊，今天下午在高鐵台中站舉辦「機械業AI賦能共享」交流會，吸引台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳等上百名機工、AI相關產業人士與會，台大機械系終身特聘教授覺文郁主持旗艦研究團隊，將提供去識別化組裝履歷在線兩萬小時以上資料共享，推動台灣在AI技術應用進步。

台大機械工程學系旗艦研究團隊，獲得國科會科技辦公室、數位發展部數位發展署及經濟部產業發展署支持，邀集台中市潭雅神工業廠商協進會理事長黃耀德、中部科學園區產學訓協會理事長楊德華、台灣智慧自動化與機器人協會理事長絲國一及台灣機械工業同業公會名譽理事長柯拔希，超過112個產官學研單位及156名民眾，齊聚集思台中新烏日會議中心，與會人士認為，機械產業應導入AI賦能應用在中小企業建立共通性平台。

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覺文郁說，將陸續提供去識別化的精度檢測及組裝履歷在線兩萬小時以上資料，開放共享，推動台灣在AI技術應用進步，提升機械產業競爭力，為國內經濟發展注入新動能。

國科會科技辦公室執祕楊佳玲到場，轉達主委吳誠文對產業關心，台大機工系旗艦團隊經理許家銘帶領助手，在場外展示銷售及刀庫故障診斷分析等AI賦能應用程式，吸引民眾試用體驗。

團隊指出，已與德大、德川、吉輔、嵩富、引興、宏奇、中華電信等企業，著手開發9項產業AI賦能技術應用服務，包括透過AI擷取外形輪廓特徵，直接產生初步3D模型，及使用檢索增加生成技術（RAG）進行，產出工具機專用型AI賦能模型。

台大機械系終身特聘教授覺文郁（台前右1）與業界交流AI賦能應用。（記者黃旭磊攝）

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