微軟全球大當機 數發部急清點：政府關鍵系統運作正常

微軟系統驚爆全球大當機，波及全球大量用戶。（示意圖，路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕微軟系統突然無預警大當機，旗下M365和Azure雲端服務等都受影響。微軟雲端服務在台灣市佔第2，也有不少政府機關採用，數位發展部今天表示，已緊急檢查政府資訊系統運作情形，重要關鍵系統皆未受到影響，關鍵基礎設施運作也未被影響。

綜合外媒報導，微軟遭遇一次嚴重服務中斷，導致全球用戶無法訪問其雲計算平台。這起事件起因於微軟位在美國中部區域一座Azure資料中心，出現故障問題，導致M365在內等雲端服務中斷，無法正常提供服務，造成美國多個航班的停飛和延誤；國內部分，台大醫院及榮總部分系統則短暫受到波及。

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有關今日微軟當機事件，數位發展部表示，事件發生後，數發部緊急檢查政府重要關鍵資訊系統運作情形，例如戶政系統、財稅系統等政府重要關鍵資訊系統運作情形，目前僅傳出少部分機關之個人電腦零星發生當機事件，政府重要關鍵資訊系統運作正常，未受到此次當機事件影響。

數發部已請各領域主管機關務必掌握自身、所屬機關及所管關鍵基礎設施等受影響情形。如有資安事件，請即時通報應處。且將持續關注事態發展，並與微軟及相關安全機構保持合作，確保數位基礎設施的穩定與安全。

有關國家關鍵基礎設施部分，目前未有嚴重事件影響關鍵基礎設施運作，數發部也已透過分享機制，通知各關鍵基礎設施各領域的中央目的事業主管機關，務必掌握自身、所屬機關和所管關鍵基礎設施等受影響情形，後續將持續掌握通報事件並追蹤問題改善。

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