外資大逃殺！台幣爆量重貶1.25角寫逾8年新低

台幣爆量重貶1.25角，收盤32.73元，寫逾8年新低。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走低，重挫逾500點，外資揮刀砍殺台積電，連同收到現金股利大舉匯出，使新台幣兌美元匯率也一舉貶破32.7元，最後收在32.73元，重貶1.25角，匯價寫逾8年新低，成交量34.37億美元，為半年來最大量。

川普收保護費言論持續發酵，台積電法說會叫好不叫座，加上美股高檔也逢修正壓力，台股一早殺聲隆隆，台積電領跌，大盤指數下殺529.21點，收在22869.26點，23000點失守，合計三大法人賣超742.36億元，其中，外資賣超644.47億元，創史上第五大。

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外資賣股、匯出，加上美元指數反彈，新台幣匯價以32.65元開出後，直接摜破32.7元價位，最低下探至32.798元，逼近32.8元關卡，重貶逾1.5角，尾盤貶幅雖有收斂，仍然創下2016年5月21日以來新低價紀錄。

匯銀主管表示，外資今日匯出熱錢逼近20億美元，使台幣貶勢擴大，盤中雖然也可見到央行進場，不過主要亞幣日圓、人民幣，韓元都貶，央行也只能順勢而為。

匯銀主管表示，雖然市場普遍認為聯準會9月將降息，惟美元指數在跌破104後迅速反彈，顯然美元多方仍未認輸，加上美國總統拜登確診，可能退出選舉，川普正式接受美國共和黨提名，美政治變數使美元避險買盤增強；此外，外資在台股持股水位已高，隨美股修正，外資順勢調節也是理所當然，外資熱錢匯出不利台幣走勢。

新台幣匯價在今日貶破先前盤整區間後，接下來就看32.8元關卡是否守住，如若不守，可能就會直奔33元而去。

根據央行公布4點匯價，美元指數今日反彈0.49%、日圓重挫0.67%、韓元殺低0.55%、台幣貶幅收斂至0.38%、新幣貶0.28%、人民幣貶0.14%。

台幣本週重貶1.69角或0.52%、週線已經連續6週收黑。

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