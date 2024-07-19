台達電攜手印尼Polytron 強化4大事業範疇佈局

台達電東南亞加大洋洲區域業務副總裁David Leal（左2）與印尼Polytron總經理Joegianto（右2）簽下合作備忘錄。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）衝刺印尼佈局，與印尼電子品牌廠Polytron簽署合作備忘錄（MOU）形成戰略聯盟，擴大旗下電源及零組件、基礎設施、自動化、交通共4大事業範疇在當地的市佔率，除了提供在地化產品，也將強化銷售管道與服務能量。

台達電表示，Polytron成立於1975年，是印尼當地發展成熟的電子品牌廠，提供智慧型手機、揚聲器等消費性電子，以及電視、冰箱、洗衣機、冷氣機等家電設備等生產與銷售服務，也逐步發展二輪業務，員工總數超過1萬人，遍布整個印尼地區，在當地擁有相當高的品牌知名度。

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台達此次攜手Polytron簽署的合作備忘錄，營運團隊看好將有利於增進集團旗下產品對印尼客戶的出貨量，在雙方的戰略聯盟中，持續推進、擴大旗下4大事業範疇在印尼的市佔率，包括電動車（EV）充電設備、資料中心基礎設施、資通訊產品電源供應器，以及發展智慧城市、電力備份裝置所需的不斷電系統（UPS）等，搶攻印尼家用與企業市場。

此次台達電由東南亞加大洋洲區域業務副總裁David Leal代表簽署備忘錄，看好雙方將共創雙贏，集團也計畫在印尼導入室內空氣品質、智慧監控、LED照明等解決方案，並協助整個東南亞地區打造智慧工廠、智慧醫療與綠色建築。

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