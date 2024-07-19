勞動部演練高溫缺氧危害預防 勞長何佩珊預告新規８月上路

勞動部部長何佩珊部長（左2）及桃園市副市長蘇俊賓（左1），共同展示移動式冷氣、風扇及細水霧等各項戶外降溫裝置。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕入夏以來持續高溫炎熱，各界關注戶外作業熱危害議題，勞動部職業安全衛生署於今（19）日在桃園捷運綠線GC03標GC07站工程，舉辦「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」，勞動部長何佩珊呼籲雇主應落實各項危害預防措施，並預告將訂職業安全衛生設施規則，預計8月正式施行。

今日勞動部部長何佩珊及桃園市副市長蘇俊賓，訪視桃園捷運綠線GC03標GC07站工地設施，並參與「高氣溫暨缺氧危害預防示範觀摩會」。何佩珊指出，因氣候變遷，夏季天氣日益炎熱，對於在戶外工作的辛苦勞工，雇主應積極採取因應對策，透過遮陽或灑水來降溫、提供充足飲用水讓勞工適當休息以恢復體力，並隨時留意勞工的身體狀況，以免發生熱疾病。

請繼續往下閱讀...

職安署表示，高氣溫及缺氧（或局限空間）作業的危害，經常被業者忽略而發生職災，職安署特別強調「防災重於救災」，勞動部目前正修訂職業安全衛生設施規則，增列戶外熱危害達最高風險等級時，雇主若未提供遮陽及降溫休息設備，得立即處3萬至30萬罰鍰，預計8月正式施行。

職安署表示，有關高氣溫及缺氧的危害預防設備及管理機制，可參考職安署官網職業衛生主題下的「高氣溫作業危害預防」及「局限空間作業」等專區，雇主及工作者可參考及運用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法