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恆勁科技前董事長胡竹青逝世 享壽64歲

2024/07/19 18:36

恆勁科技前董事長胡竹青於6月26日過世。（圖取自官網）

〔中央社〕興櫃IC載板廠恆勁科技今天下午接受記者電訪證實，前董事長胡竹青於6月26日過世，享壽64歲。

恆勁科技在6月24日公布重大訊息指出，胡竹青因個人健康因素辭任董事長暨執行長兼總經理等職，7月3日公布董事長暨總經理等職由莊遠平新任，7月4日生效。根據資料，莊遠平曾任光寶科光電事業群執行長、台灣光電半導體產業協會（TOSIA）第5及第6屆理事長。

根據年報，胡竹青畢業於大同工學院機械系，曾擔任臻鼎科技總經理、欣興電子總經理、全懋精密執行長兼總經理等職。

根據官網資料，恆勁科技成立於2013年8月，位於新竹縣湖口唐榮科技園區，由半導體業界菁英組成團隊，打造IC載板（IC Substrate）專業製造、銷售與研發的企業。恆勁科技主要股東包括二極體廠朋程科技、美商ATLAS MAGNETICS、光寶科創辦人宋恭源、楠梓電等。

產業人士指出，胡竹青曾任職於德州儀器（TI），更是晶圓代工大廠台積電的早期員工，他於1997年創立IC載板製造商全懋，全懋在2009年為欣興併購，胡竹青出任欣興IC載板事業部總經理；後來胡竹青為臻鼎延攬出任臻鼎總經理，2013年，胡竹青創立恆勁科技。

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