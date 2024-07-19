LINE WEBTOON來台10年迎雙成長 未來邁向IP孵化器

LINE WEBTOON慶祝登台10週年，邀請韓國熱銷漫畫《青春白卷》作家田善旭（左1）、《女神降臨》作家Yaongyi（左2）來台，以及台灣《要是未曾相遇就好了》作家M蜥（右1）一同對談。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕科技公司LINE旗下的網路漫畫平台LINE WEBTOON，今天慶祝登台10週年，邀請韓國熱銷漫畫《女神降臨》作家Yaongyi、《青春白卷》作家田善旭來台，以及台灣《要是未曾相遇就好了》作家M蜥一同對談。LINE WEBTOON表示，目前營收主要來源是用戶付費觀看漫畫，付費用戶和營收每一年都在成長，未來還希望能擴大廣告收入和IP版權影視化帶來的分潤收入。

綜觀全球表現，LINE WEBTOON擁有超過2440萬名創作者，網路漫畫作品累積達45萬，網路小說作品累積達5500萬，其中超過900部作品被改編成影視劇、書籍和遊戲，月活躍用戶數約1.7億人，付費用戶高達780萬人，穩居全球網漫龍頭。

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LINE WEBTOON表示，作為台灣使用率第一的網漫平台，公司在台耕耘10年，扶植的優秀台灣作品不僅在日、韓、泰、印等國上架，更跨足到美國，讓世界各地看見台灣創作能力，並透過「經紀約」的模式，推動熱門IP有更多元的合作與分潤機會。

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮認為，他們不僅是全球故事科技平台領導者，更引領了一場屬於漫畫的文化運動，未來娛樂產業的重心將交到有能力發揮內容創作影響力的人手中，不再僅限於編劇、導演和製片人。而LINE WEBTOON正是一個可以掌握內容創作的影響力平台，提供所有人IP創作、探索的空間，希望能在未來10年成為各界IP改編的首選，邁向「全球IP孵化器」。

崔準榮說，LINE WEBTOON將持續推動台灣市場，以4大核心目標：全球市場拓展、創作人才培育、多元IP發展、技術創新提升，提供更好的創作環境和資源支持本土創作者，引領台灣作品多元發展、走向全球舞台。

LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺也分享台漫IP改編，在影視化方面的進展，人氣驚悚網漫《黑盒子》已開拍後製中，體育神漫《宅男打籃球》則已完成第一版劇本，以台灣神祇文化為背景的《引路人》正緊鑼密鼓的進行劇本調整及前期的製作準備，而備受讀者喜愛的驚悚題材《要是未曾相遇就好了》在去年宣佈製作影集之後，也正式完成電影授權，即將著手開發劇本。

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