經部再修電業法 儲能、需量「新興電力資源」將納管

台電維持綜合電業，電力交易平台將獨立，並由電業管制機關監理，以維持公平性。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕為健全電力市場環境及活絡綠電交易市場，經濟部能源署今（19日）預告「電業法」部分條文修正草案，修法有4大重點，把需量反應、併網型儲能等「新興電力資源」納管，且未來參加電力交易要取得電業執照；放寬再生能源售電業者可互相交易；台電維持綜合電業不分家；但電力交易平台要避免球員兼裁判，將由電業管制機關檢討成效。

首先是明定「特定電力供應業」及「儲能設備」定義，能源署說明，因應國內再生能源發展，併網型儲能、需量反應措施等「新興電力資源」已是發展重點，但現行法規對此類新型態電力資源缺乏明確定義與規範，因此增加新電業類別並納管，且應取得「電業執照」，負起營業、緊急事故通報義務；現階段已參與電力交易平台者，則要在修法後一年內取得執照。

請繼續往下閱讀...

其次，為了讓再生能源市場活絡，綠能售電業除可銷售用戶外，未來也可以銷售給其他再生能源售電業，即放寬再生能源售電業之間可以互相交易。

另，台電原本要轉型為控股母公司，並分拆發電及輸配、售電等三家子公司，最終決定不分家，台電維持綜合電業組織型態，最大化協助政府政策的推動。

而台電的輸配電業目前已有「電力交易平台」，確定不分家後，為了避免球員兼裁判，電力交易平台需要獨立，並有監理單位，修法明訂電業管制機關可檢討電力交易平台的運作模式、成效，並要求電力交易平台須強化中立性運作等相關措施。

經濟部強調，此次電業法修正是因應國家發展再生能源及推動淨零轉型政策，讓現行法規得以朝向積極活絡綠電交易及強化電網韌性等目標，未來隨電力市場發展持續檢討，各界對草案有任何意見或修正建議，可於60日內提供書面意見供經濟部參考。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法