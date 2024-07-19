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遭華為提告專利侵權！聯發科發重訊回應了

2024/07/19 16:25

針對華為提告專利侵權一事，聯發科今（19日）發出重大訊息回應，稱：「該案已進入司法程序，本公司不予評論」。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國微信公眾號《企業專利觀察》於昨（18日）日晚間的報導指出，華為近期向中國地方法院，對聯發科（2454）發起專利侵權訴訟。針對此一訴訟，聯發科今（19日）發出重大訊息回應，稱：「該案已進入司法程序，本公司不予評論」。

聯發科在重訊中稱，媒體《微信企業專利觀察》報導稱，華為向聯發科提出可能涉及行動通信技術之專利訴訟。聯發科對此事表示，該案已進入司法程序，本公司不予評論。

聯發科並強調，此訴訟案件對本公司無重大影響。

《微信企業專利觀察》報導稱，華為近日向中國地方法院，對聯發科發起專利侵權訴訟，有專家推測，華為此次提告很可能涉及5G（或包含 4G、3G 等） 等的行動通訊技術，假如此一侵權訴訟屬實，這將是華為在目前全球智慧型手機等行業既有專利許可模式下的一次全新嘗試，從向智慧終端機廠商收取專利許可費，進一步探索向晶片廠商收取許可費的可能。專利許可層級，將從「終端級」轉向「零件級」。

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