達和航運訂造2艘環保散裝船 環保新船比例達81％

台泥企業團所屬達和航運再添新船生力軍，達航與中國造船廠江蘇海通簽約，訂造2艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，預計於2026年竣工交付。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）企業團所屬達和航運再添新船生力軍，達航與中國造船廠江蘇海通簽約，訂造2艘6.35萬噸Ultramax新式環保散裝船，預計於2026年竣工交付。

台泥自2015年積極汰換達和航運舊船，汰換率達7成，至今有新式水泥及散裝環保船共9艘加入營運，符合國際海事組織新式環保船佔全船隊81%，優於多數台灣同業。

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達和航運船隊目前擁有7艘8萬載重噸以上的卡薩姆型節能環保散裝貨船，主要為全球化的期租營運，客戶範圍包括礦業公司、農產品出口商、能源公司等，皆為外部世界知名租家。

此次新購入的2艘Ultramax新式環保散裝船，較現有達航散裝船船型及承載噸數相對較小，對東協等新興市場水深較淺的港口，達航此次採購之Ultramax適航性上更靈活。

今年以來全球散裝船市場熱絡，運費隨之上漲，達和航運也受惠，上半年達航營收近23億，較去年同期增加2.7%。

達和航運表示，環保船雖然造價較高，但由於節能減碳等優勢使其運營成本相對低，長期來看可以實現更高的經濟效益。

另外隨著全球永續趨勢高漲，許多國際重要港口可能會限制高耗能及高碳排船隻的進入，這時環保船隻將具有明顯優勢。

不僅能提升競爭力，也可能因應環保特性而享有較低的港口費用或稅收優惠，達航評估新式環保船未來將成為租船方的首選。

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