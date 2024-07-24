LTN經濟通》歐盟輪值主席 背有反骨選邊站？

匈牙利被視為歐盟中的「不合群份子」。（法新社）

多個歐盟國家以「降級參與」 抗議匈國

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕匈牙利7月1日起接任歐盟輪值主席國，匈國右翼民族主義總理奧班（Viktor Orban）2010年掌權後逐漸走向專制，俄烏戰爭爆發後，他毫不掩飾地展現親俄羅斯立場，並與中國保持親近關係，奧班也在上任後突然造訪俄羅斯、中國，讓歐盟領袖群起批評，並發起抵制，多個歐盟國家以「降級參與」的方式，參加在匈牙利舉行的非正式部長會議，這也不免讓人好奇，為什麼匈牙利被視為歐盟中的「不合群份子」？

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《BBC》報導，奧班1963年出生在距離匈牙利首都布達佩斯以西1小時車程的地方，父親是名農業工程師和共產黨員，母親則是特教老師，他們位於費爾丘特（Felcsut）的家中連自來水都沒有，這個村莊連2000人都不到，奧班的童年經歷沒有任何跡象表明，他未來會挑戰共產主義的政權。

隨著東歐民主化浪潮興起，匈牙利政壇遭遇極大變化，結束共產統治，並引入市場經濟、多黨制民主政治，奧班在這時參與創建了匈牙利右翼政黨「青民盟」（Fidesz），到了1989年，匈牙利全國為率領1956年10月革命的總理伊姆雷（Nagy Imre）重新舉行國葬，奧班發表了長達7分鐘的演講，除了要求蘇聯從布達佩斯撤軍，更呼籲開放匈牙利舉行自由民主的選舉，奧班因此獲得了全國性的知名度，開始在匈牙利政壇崛起並嶄露頭角，奧班也在1993年成為青民盟領導人。

到了1998年大選，當年35歲的奧班首次出任匈牙利總理，除了是歐洲最年輕的總理，也是匈牙利史上第2年輕的總理，隨後，他在2002年和2006年的2次選舉接連失利，到了2010年席捲全球經濟危機的動盪中，奧班重新上台，此後一直沒有敗選過，迄今已連續4次勝選，並連續4次獲得國會絕對多數，他的政黨控制了國會3分之2的席次，連續掌權長達14年之久。

匈牙利總理奧班（左下）已連續掌權長達14年之久，圖為他在2010年勝選再度執政時，向群眾發表演說。（法新社）



俄入侵烏後 匈牙利是唯一與莫斯科維持關係者

總部位於瑞典的非政府組織「民權衛士」（Civil Rights Defenders）指出，從2010年開始，奧班和青民盟系統性地修改了匈牙利的法律和憲法，並改變了選舉制度，以確保未來的選舉中能取得勝利，此外，因為匈牙利政府對媒體和公民社會自由的限制越來越多，批評政府變得越來越困難。

2022年奧班再次勝選，迎來第5任總理任期，歐洲議會同年批准了一項決議，指出匈牙利已成為「選舉專制混合政權」（hybrid regime of electoral autocracy），不是個完全民主國家，嚴重違反歐盟民主規範。

奧班近年屢屢因法治、人權問題與歐盟發生摩擦，他更是俄羅斯入侵烏克蘭後唯一與莫斯科維持關係、拒絕軍援基輔且不斷批評對俄制裁的領袖。今年7月，匈牙利自2011年後再次接任歐盟輪值主席國，為期6個月，有能力影響歐盟接下來的議程和優先處理事項，引發外界對匈牙利引導歐盟未來半年事務的擔憂。

奧班（左）7月5日訪問俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普廷會談。（法新社）

奧班上任推動俄烏和談 要求烏克蘭先停火

奧班上任後動作頻頻，7月2日就訪問了烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，他提議澤倫斯基先停火，認為此舉有助於俄烏和談。緊接著在7月5日訪問俄羅斯首都莫斯科，與俄國總統普廷（Vladimir Putin）會談，雖然奧班標榜他這趟旅程是「和平之旅」，但仍遭到歐盟人士與部分歐洲國家領導人的抨擊。

歐盟外交政策負責人博雷爾（Josep Borrell）也特地澄清，奧班的訪俄之旅並沒有得到歐盟理事會的授權，「匈牙利總理不以任何形式代表歐盟」，認為此行僅限於匈牙利與俄羅斯的雙邊關係。

到了7月8日，奧班突然訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。奧班在社群平台X發文稱，中國是促進俄烏和談的關鍵力量，並將此次北京之行自詡為他的和平使命第3站。然而，奧班的斡旋之旅，在歐盟內部引發疑慮。此次奧班訪問北京，更讓西方國家擔憂其外交立場是否已經傾向中俄。

奧班7月8日突然訪問北京，並與中國國家主席習近平舉行會談。（歐新社）

《美國之音》:匈牙利是西方陣營內的「特洛伊木馬」

《美國之音》指出，奧班親近俄羅斯、中國的立場，使一些人將匈牙利稱為西方陣營內的「特洛伊木馬」，許多分析人士表示，匈牙利正在尋求利用全球緊張局勢，為自身謀取利益。

友誼輸油管道（Druzhba）是由俄羅斯向中歐、東歐國家輸送原油的大型輸油管道系統，每天會有數千噸的俄羅斯石油穿過烏克蘭，抵達匈牙利石油集團（MOL）的煉油廠，儘管自俄烏戰爭以來，歐盟禁止進口俄羅斯石油，但匈牙利尋求禁令豁免，原因是無法迅速實現供應多樣化，目前反倒成為俄羅斯在歐盟最大的能源客戶，光是今年就購買了價值3.43億美元的石油和天然氣。

在中國部分，匈牙利2015年成為第一個與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄的歐洲國家，根據中國統計，中匈雙邊貿易額在2023年達145.2億美元，較2013年增長73%。而根據匈牙利統計，中國對匈牙利直接投資金額，在2023年達76億歐元，占匈牙利外國直接投資總額的58%，成為匈牙利最大外資來源國。

今年5月習近平訪問匈牙利時，大批親中支持者在布達佩斯歡迎習近平。（路透）

分析師認為 匈試圖發揮橋樑作用？

分析師克雷科（Peter Kreko）告訴《美國之音》，匈牙利對俄羅斯、中國的友好關係，是基於一種地緣政治假設，也就是中國和西方之間正在出現新的冷戰式衝突。奧班希望在兩者之間發揮這種橋樑作用。這也越來越涉及到一種觀念，也就是西方自由民主秩序即將崩潰，「我們必須尋找新的模式，無論是在俄羅斯，或是在中國。」

克雷科指出，匈牙利政權更迭的機率微乎其微，因此奧班有許多時間可以處理外交政策，認為奧班不僅僅想當匈牙利總理，還想成為「世界級玩家」，認為奧班喜歡成為全球關注焦點，希望在重要的談判桌上有一席之地。

分析師認為，奧班喜歡成為全球關注焦點，希望在重要的談判桌上有一席之地。（美聯社）

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