台股週五（19日）加權指數爆跌529點，摜破2萬2900點。（法新社資料照）

1.台股週五（19日）三王開盤下跌下，加權指數開盤跌170.43點，以2萬3228.04點開出，在電金傳3大族群齊殺下，指數開低走低。隨著台積電（2330）跌勢擴大，終場大跌35元，收970元，指數重挫529.21點，創史上第16大跌點，摜破2萬2900點，收在2萬2869.26點。

2.運價指數連2跌，最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌132.42點至3542.44點，跌幅從上週的1.57％，放大到3.6％，4大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高，達6.9％，而近洋線遠東到東南亞跌幅也有5.57％。

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3.微軟系統突然無預警大當機，旗下M365和Azure雲端服務等都受影響，造成美國多個航班的停飛和延誤，歐洲航空公司亦遭到牽連，連倫敦證交所及美國媒體NBC都成苦主；台大醫院及榮總部分系統則短暫受到波及。

這起當機事件涉及網路安全巨頭CrowdStrike的防毒軟件更新，造成CrowdStrike及微軟股價週五（19日）盤前走跌。

4.運價指數連2跌！19日最新一期上海集裝箱出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌132.42點至3542.44點，跌幅從上周的1.57%，放大到3.6%，四大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高，達6.9%，而近洋線遠東到東南亞跌幅也有5.57%。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達5000美元，較前一期下跌51美元，週漲幅1%；遠東到地中海運價每TEU達5361美元，較前一期下跌63美元，周跌幅1.16 %；遠東到美西每FEU（40呎櫃）達7124美元，較前一期下跌530美元，跌幅6.92%；遠東到美東每FEU達9751美元，較前一期下跌130美元，跌幅1.31%。

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