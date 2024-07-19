彰化房市雙飆！中友百貨周邊土地每坪83萬

根據彰化縣不動產開發商業同業公會統計，彰化縣自2020年起，全年住宅新建案的開工金額屢創新高，從440億元一路上揚，去年飆升到698億元，距700億元僅一步之遙，再創歷史新高。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣房市近期交易熱絡，根據彰化縣政府地政處最新實價登錄資料，今年上半年，全縣都市計畫住宅區的土地和住宅大樓房價最高價均出現在彰化市。土地最高交易價格每坪83萬元，是全縣單坪均價20.2萬元的4.1倍；住宅大樓房價最高價每坪38萬元，是均價21.5萬元的1.8倍，價格屢創新高。

地政處統計，近5季彰化縣不動產市場情況，今年截至6月底止，住宅區土地交易最高價位於彰化市南瑤宮附近，靠近開發中的中友百貨彰化店，約80坪的土地，成交總價6662萬元，單價每坪約83萬元。住宅大樓最高價也由彰化市奪下，成交單價每坪約38萬元，總價1350萬元。

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地政處指出，近5季全縣都市計畫內住宅區土地交易量呈現微增後微跌，交易價格則微升後持平。今年第2季土地交易241件，較去年同期減少，也比今年第1季少，但交易均價微增至20.2萬元，比去年同期上揚16.1%。

房市方面，近5季全縣透天厝交易量微跌，但均價微漲。今年第2季透天厝交易均價單坪24.5萬元，比去年同期高，也比今年第1季微漲。住宅大樓交易量因彰化市、和美鎮等地交屋潮湧現，交易量激增，交易價格每坪均價21.5萬元，相較去年同期和今年第1季均上揚。

根據彰化縣不動產開發商業同業公會統計，彰化縣自2020年起，全年住宅新建案的開工金額屢創新高，從440億元一路上揚，去年（2023）全年房市推案量總銷金額達到698億元，距700億元僅一步之遙，超越2022年的641億元，再創歷史新高。新屋推案地點遍及全縣26個鄉鎮市，臨山的二水鄉及臨海的大城鄉，人口雖僅1萬多人，也有新屋銷售。

彰化縣近5季來不動產交易，透天和住宅大樓均價，呈現微漲後微跌再微漲的趨勢。（圖縣府提供）

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