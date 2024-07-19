從車鬥到豬！中國對歐盟3豬肉供應商啟動反傾銷調查

中國宣布將對丹麥、荷蘭和西班牙3家企業的進口豬肉進行反傾銷調查。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟近期對中國電動車加徵臨時關稅，中國也祭出反制措施，中國商務部週四（18日）宣布對丹麥、荷蘭和西班牙3家企業的進口豬肉進行反傾銷調查，這三個歐盟成員國皆是中國豬肉的主要供應國。

外媒報導，中國商務部週四聲明表示，由於相關出口商和中國國內生產者數量眾多，若全面調查將對調查機關帶來過重負擔，且妨礙調查及時完成，因此根據相關辦法和規定，決定採用抽樣方法進行調查，由丹麥的Danish Crown、荷蘭的Vion Boxtel和西班牙的Litera Meat作為傾銷及損害調查抽樣公司。

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遭中國抽樣調查的3國恰巧支持歐盟對中國電動車加徵關稅，因此外界認為這是中國對其行為的反制措施；根據中國商務部聲明，此次調查將針對2023年所有原產於歐盟的某些豬肉和豬副產品，以及2020年1月1日至2023年12月31日期間對中國相關產業造成的任何損害。

報導稱，由於歐盟向中國出口的豬肉大部分是豬耳朵、豬鼻、豬腳和內臟類，而歐洲人很少食用這些產品，因此這項調查將對歐洲造成不小影響。

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