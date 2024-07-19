拜會行政院 世界台商會：海外台商資金回台不是問題

行政院長卓榮泰今天接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天接見「世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團」，他在致詞時相當詳細地說明「經濟發展委員會」首次會議的結論與未來工作目標，並表示預計設置促參推動小組，引導資金投資政府戰略產業，提供長期、安全且利潤合理的標的物，並會去除傳統法令限制。

世界台灣商會聯合總會總會長李天柒指出，海外台商資金可能超過10兆，因此資金回國不是問題，問題是海外台商多是傳產起家，不懂如何投資高科技產業，加上台商也會憂慮課稅問題，盼政府保障回台投資資金能好好運用，「海外台商都在渴望政府帶給大家正確方向」。

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卓榮泰指出，相信台商都有投入協助國家發展的實力，因此政府必須提供好的標的物、好的管道、優化程序、租稅減免等吸引資金返台投資，政院將透過院際跨部會平台，設置促參推動小組，導引台商或是保險業資金投資穩定、安全，且有合理投資利潤，符合國家重要政策與戰略目標的投資標的。

卓榮泰強調，政府將透過6年時間打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心，引進資金有效運用，同時提出國家人才競爭躍升方案，期待在2028年之前培養20萬AI人才協助產業數位轉型，並引進12萬外國人才等。

卓榮泰說，政策目標訂定後今天起開始執行，歡迎台商關注兆元投資方案，希望能契合大家對台灣的投資信心，讓台灣藉此引入資金與人才。8月經濟發展委員會顧問會議後，期盼能提出台灣未來4年新建設、新政策，這才是台灣經濟命脈跟走向，也希望台商時時關心台灣的發展，能否與台商當地國做更多連結。

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