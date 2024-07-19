中經院上修台灣經濟成長 批川普「防禦費」說不正確

中華經濟研究院發布最新經濟預測，2024年經濟成長率較上次預測上修0.43個百分點至3.81%。（彭博）

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣受惠於AI等發展應用，不但股市創歷史新高，財富效果帶動民間消費成長，同時因相關出口暢旺，更推升經濟成長，中華經濟研究院今天發布最新經濟預測，今年經濟成長率較上次預測上修0.43個百分點至3.81%，成長模式呈現「內外皆溫」。

中經院指出，經濟成長中，內需貢獻與國外淨需求貢獻分別為2.47、1.34個百分點，其中民間消費貢獻1.42個百分點，而國內投資將由上半年的負成長轉為正成長，對成長貢獻0.44個百分點；因基期因素，今年各季經濟成長走勢逐季放緩。

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近日美國共和黨總統候選人川普點名台灣應付「防禦費」，中經院代理院長王健全批評「這是不正確的說法」，他指出，台灣半導體業一步一腳印走到現在的盛況，早期美國把毛利率較高的IC設計和設備留在美國，而毛利率只有20到30%的代工業由台灣做，因此台灣各種研發慢慢形成今天的局面，自然造成市占率提升。

王健全也建議，面對川普可能勝選，我國政府應該多進行廣宣，也要增加說客，利用我們的政策工具例如台美21世紀貿易倡議，慢慢和美國搭上線、影響美國政策，才不至於只能淪為挨打的局面；不過因為美國總統大選是在11月，對今年的GDP影響較小。

不過王健全認為，川普當選機率雖然比想像中高，但美國現任總統拜登還是有連任機會，因為以色列、烏克蘭等國都希望拜登選上，川普當選對他們不利，也許在選前會有些激烈的變化，例如和平宣告等等，還是有可能改變局面。

近日台股出現連日大跌，王健全表示，因為川普的防禦費說，近期台股有些利空消息，但先前漲多本就會回檔，如果基本面跟上來的話，還是有上漲的機會，尤其因為中國經濟弱化，很多國際資金移到亞洲來，資金還是很多。

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