晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

iPhone 16追單頻傳 郭明錤：太過樂觀

2024/07/19 14:18

知名蘋果分析師郭明錤最新發文指出，iPhone 16的訂單可能並沒有增加，市場對於蘋果新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果iPhone 16還有不到2個月就要正式發布，在供應鏈端已進入量產階段，但知名蘋果分析師郭明錤最新發文指出，iPhone 16的訂單可能並沒有增加，市場對於蘋果新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

郭明錤指出，蘋果在全球開發者大會之後，市場屢屢傳出iPhone 16訂單有所增加的傳言，但根據台積電（TSMC）和大立光的法說資訊顯示，iPhone 16的訂單可能並沒有增加。

報導指出，台積電表示，沒有看到銷售量突然增長；大立光稱，今年高端手機的訂單和去年差不多。郭明錤認為，台積電、大立光跟組裝廠商的訂單趨勢若一致，則該趨勢應相當具有參考性。

至於某些廠商的iPhone 16訂單增加，可能跟個別產業或零組件的特定原因有關。

郭明錤表示，從EMS廠/組裝的角度來看，下半年的iPhone 16訂單依然維持在約8700萬支沒有變化，低於去年同期iPhone 15系列的9100萬支訂單量。

郭明錤表示，Apple Intelligence的推出是普遍被認為iPhone 16訂單增加的原因。但目前Apple Intelligence在下半年僅提供給美國用戶測試的Beta版、僅支援英語。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財