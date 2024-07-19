iPhone 16追單頻傳 郭明錤：太過樂觀

知名蘋果分析師郭明錤最新發文指出，iPhone 16的訂單可能並沒有增加，市場對於蘋果新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果iPhone 16還有不到2個月就要正式發布，在供應鏈端已進入量產階段，但知名蘋果分析師郭明錤最新發文指出，iPhone 16的訂單可能並沒有增加，市場對於蘋果新款iPhone 16的預期或許過於樂觀。

郭明錤指出，蘋果在全球開發者大會之後，市場屢屢傳出iPhone 16訂單有所增加的傳言，但根據台積電（TSMC）和大立光的法說資訊顯示，iPhone 16的訂單可能並沒有增加。

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報導指出，台積電表示，沒有看到銷售量突然增長；大立光稱，今年高端手機的訂單和去年差不多。郭明錤認為，台積電、大立光跟組裝廠商的訂單趨勢若一致，則該趨勢應相當具有參考性。

至於某些廠商的iPhone 16訂單增加，可能跟個別產業或零組件的特定原因有關。

郭明錤表示，從EMS廠/組裝的角度來看，下半年的iPhone 16訂單依然維持在約8700萬支沒有變化，低於去年同期iPhone 15系列的9100萬支訂單量。

郭明錤表示，Apple Intelligence的推出是普遍被認為iPhone 16訂單增加的原因。但目前Apple Intelligence在下半年僅提供給美國用戶測試的Beta版、僅支援英語。

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