食用油醜聞引恐慌 中國榨油機銷量暴增4倍

中國食用油醜聞頻傳，民眾搶買榨油機。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國爆發食安問題，有油罐車卸完煤油後，在沒有清洗的狀況下直接裝載食用油，迫使中國民眾購買家用榨油機榨食用油，甚至有人打算去香港購買食用油和其他調味品。

CNBC報導，中國過去2週榨油機銷售量已超過6個月銷售量，而根據線上零售商京東的數據指出，與食用油醜聞爆發前的銷售量相比，7月5日至7月12日的榨油機搜尋量暴增22倍，銷量則成長4倍。

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中國媒體也透露，一家大型國有企業中儲糧一直在使用裝載燃料的油罐車運輸食用油，甚至大多數的油罐車在裝不同貨物時不會清洗，對此，一位受訪的卡車司機指出，這些廠商為了節省成本，在中國運輸食用油、大豆油和糖漿等可食用液體之前通常不會進行清潔，另一位油罐車司機表示，食品和化學液體在沒有消毒或清潔的情況下互換運輸，這在油罐車運輸行業已是一個「公開的秘密」。

據了解，中國最嚴重的食安醜聞之一，莫過於2008年的奶粉因添加了三聚氰胺，導致30萬名兒童中毒、6名兒童死亡。最近煤油油罐車載食用油事件，使得當地民眾對食安問題越來越重視，也十分害怕外出用餐，寧願自己去香港購買，或是選擇進口油為主。

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