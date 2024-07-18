三中全會顯示：中國接受成長放緩 拒大規模救房市

中共20屆3中全會18日閉幕，會議發表措辭含糊籠統的公報。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，倍受關注的中共三中全會18日閉幕，中國國家主席習近平矢言讓「高質量（品質）發展」成為全球第二大經濟體的引導趨力，但幾乎沒有跡象顯示中共領導高層準備推出重大措施，以提振內需或遏制房市下滑。

中共在三中全會後措辭含糊的公報中表示，中國將繼續執行習近平計畫，以先進製造業帶動經濟成長。對製造業的關注可能升高貿易緊張，中國出口的爆增已引發美國與歐盟的關稅反制措施。

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公報說，「高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。該含糊口號通常被解讀為強調經濟成長品質勝於絕對速度，其重點在於習近平透過科技創新推升價值鏈，以及更能強韌對抗美國貿易禁令的雄心。

渣打銀行中國宏觀策略負責人劉潔（Becky Liu）說，「公報仍非常強調高品質成長，亦即對一段時間成長溫和放緩的容忍度仍存在，短期強勁經濟刺激的推出門檻仍非常高」。

儘管公報矢言「積極擴大國內需求」，但這只是短期任務，而一度佔中國國內生產毛額（GDP）4分之1的房地產部門，在近4000字的公報中只在風險管理的脈絡下被提及1次，這是不會推出大規模刺激措施的潛在訊號。

中國政府顯然跳過一度受歡迎的措辭：市場應發揮「決定性作用」，上一次使用是在2022年領導高層改組時。該公報強調，官員應既「放得活」又「管得住」。近幾月中國當局釋出控制市場的新意願。

該公報涵蓋的範圍從經濟、政治到社會等一切議題，反映中國面臨的複雜挑戰。智庫「世界大型企業聯合會」中國中心主任裴睿東（Alfredo Montufar-Helu）說，「在試圖處理這些挑戰之際，遺憾的是，公報讀起來缺乏市場期待的焦點；結構性議題正拖累消費者信心，阻礙中國轉型至更可持續性的發展模式」。

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