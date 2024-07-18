鑽石需求一蹶不振 英美資源集團計畫再減產

鑽石需求持續低迷，英美資源集團（Anglo American PLC）考慮進一步減產。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於全球鑽石需求持續疲軟，戴比爾斯的母公司英美資源集團（Anglo American PLC）正在考慮減少鑽石產量，以維護價格穩定並保護股東利益。

外媒報導，英美資源集團在今年4月已調降鑽石全年產量目標到2600萬至2900萬克拉，如今該公司表示將再進一步減產，「由於中游庫存仍然高於一般水準，市場復甦預料將拖長，我們將和夥伴企業積極評估進一步減產的選項，以管理我們的營運資金並保留現金」。

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事實上，自去年以來，受全球經濟不確定性、消費者購買力下降以及合成鑽石市場興起的影響，天然鑽石的市場需求顯著下滑，尤其是美國及中國的主力市場，鑽石飾品的銷售成長放緩，導致庫存積壓嚴重，零售商對新貨的採購意願降低。

英美資源執行長萬布拉德（Duncan Wanblad）表示，目前中國消費者需求持續低迷，今年第2季的交易市況更具挑戰；內部消息人士透露，英美資源正考慮將透過減少市場上的鑽石供應來支撐價格，包括降低其南非、波札那和加拿大礦場的開採活動，甚至可能涉及暫停一些高成本的生產單位。

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