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台積電走跌散戶忙低接 零股交易81億較17日倍增

2024/07/18 15:44

台積電連2天遭遇利空測試，吸引散戶低接買盤進場。（彭博）

〔中央社〕台積電連2天遭遇利空測試，今天早盤股價一度失守千元大關，吸引散戶低接買盤進場，根據證交所統計，台積電今天盤中零股交易成交量約812.43萬股，成交筆數25.9萬筆，成交金額高達新台幣81.01億元，比起昨天的38.81億元倍增，居今天零股成交榜之冠，遠高於第2名鴻海的8.46億元。

台積電股價連兩天遭遇利空測試，昨天先傳出美國共和黨總統參選人川普（Donald Trump）稱台灣搶走晶片生意、應向美國付保護費，造成台積電17日股價跌25元或2.36%，收在1030元。

昨晚外媒報導拜登政府向美國盟友施壓，進一步收緊對中國的晶片貿易，市場擔憂美中科技戰可能再度升溫，造成美國晶片股狂瀉，台積電ADR大跌近8%，今天台股一開盤，台積電股價重挫失守千元大關，最低下跌44元或4.2%，殺落986元。不過隨即有買盤低接，台積電終場跌幅收斂至2.43%，收在1005元，站回千元之上。

台積電今天下午召開法說會，公布第2季稅後純益2478.5億元，創歷年同期新高，每股純益約9.56元，表現優於預期。

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