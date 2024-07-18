萊爾富與零食品牌強強聯手 打造品客特色主題店

萊爾富與知名零食品牌「品客」攜手合作，於萊爾富「北市安興店」、「西屯逢甲店」打造超商獨家的「品客特色主題店」。（萊爾富提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕萊爾富與知名零食品牌「品客」攜手合作，於萊爾富「北市安興店」、「西屯逢甲店」打造超商獨家的「品客特色主題店」，期望透過與強勢品牌合作，提升消費者的好感度，進而吸引不同客群走進超商消費，耕耘座位經濟。

萊爾富表示，品客是源自於美國的馬鈴薯零食品牌，商標有著招牌的大鬍子和紅色領結的元素，造型親民又討喜，看好特色主題店的場景經濟，萊爾富7月與「品客」攜手合作。

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於萊爾富「北市安興店」、「西屯逢甲店」打造「品客特色主題店」，在店外牆柱以繽紛色系打造了吸睛顯眼的品客罐包柱，店外櫥窗也貼上表情豐富的Mr.P及各種不同的生活主題玻璃貼，如運動、遊戲、音樂、慶典等。

走進店內還有偌大的一片棒球意象牆，洋芋片更化身強棒打者，象徵超商店員24小時實戰充沛的活力與親切服務，還有透過滿滿的品客表情貼，打造出舒適的超商休憩空間，讓消費者到萊爾富兼顧購物與休憩功能。

牆面上也精心設計了「今天想來點什麼」的表情柱，透過心情示意圖與品客的口味多樣化與爬梯子遊戲結合，便利消費者快速選擇出合適自己的建議商品，讓消費者走進「品客特色主題店」好玩、好逛又好拍。

根據萊爾富內部資料顯示，隨著超商門市貨架的策略調整，今年品客商品銷量有較去年同期呈現雙位數的成長，其中又以原味和洋蔥口味最暢銷。

這次萊爾富超商獨家推出的「品客特色主題店」更選在高人流及年輕洋溢的校園商圈附近，除了帶動門市來客數成長，期望透過與強勢品牌合作，提升消費者的好感度，進而吸引更多不同客群走進超商消費。

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