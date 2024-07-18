買氣不減 亞馬遜Prime會員首日銷售突破72億美元

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）一年一度的大促銷「Prime會員日」，首日銷售破72億美元。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）一年一度的大促銷「Prime會員日」於本月16日、17日登場。根據統計數據指出，亞馬遜Prime會員日首日，美國電商銷售總額突破72億美元（約新台幣2343億元）。

綜合媒體報導，根據資料分析平台Adobe Analytics統計數據指出，今年亞馬遜Prime Day特賣會首日，美國電商平台總計銷售出72億美元的商品，較去年同期成長11.7%，並創今年單日銷售額新高。

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數據分析公司Numerator也指出，今年亞馬遜Prime會員日每筆訂單的平均支出為60.03美元（約新台幣1952元），高於去年同期56.64美元（約新台幣1843元）。

而今年Prime會員日銷售排名前5的商品，分別為亞馬遜電視棒（Amazon Fire TV Stick）、Premier Protein奶昔、Liquid IV 電解質飲品（Liquid IV Packets）、Glad垃圾袋（Glad Trash Bags）和Blink戶外（無線監控攝影機Blink Outdoor Camera）。

亞馬遜17日股價收在187.93美元，跌幅2.64%。

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