遭股東質疑 傳宗馥莉辭去娃哈哈副董事長職務

中國企業家宗慶後之獨女、娃哈哈副董事長兼總經理宗馥莉。（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日網路流傳，中國企業家宗慶後之獨女、娃哈哈副董事長兼總經理宗馥莉，因遭股東質疑，導致管理推進困難，宗馥莉決定辭去職務，不再參與公司經營管理。消息一出，引發外界關注。

綜合媒體報導，近日中國網路流傳一則「致娃哈哈集團全體員工的函」，發文者署名為宗馥莉。宗馥莉在信函中指出，近期有部分股東就其自集團創辦人宗慶後去世後對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑，致使她無法繼續履行對集團的管理職責，因此決定於本月15日起辭去哇哈哈及集團副董事長、總經理職務，不不再參與公司經營管理。

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消息一出，引發外界關注。有網友表示，「老爺子一沒，元老們開始不服了麼」、「印象中之前有報道過，家族內部有什麼矛盾之類的。」、「娃哈哈畢竟還是國企，沒有私有化，直接女承父業領導可能覺得不合適吧」、「是被踢出局了嗎」等

對於網傳函的真實性，多方媒體向娃哈哈求證，娃哈哈內部人士表示「沒聽說過」、「沒收到相關文件」等。

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