新版日圓4國銀換得到 銀行教你8大防偽措施

新版日圓現鈔在台灣已經可以兌換了，包括兆豐銀、台銀、一銀與合庫，均已提供新版日圓（兆豐銀行提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕新版日圓現鈔在台灣已經可以兌換了，包括兆豐銀、台銀、一銀與合庫，均已提供新版日圓，以兆豐銀行為例，初期在全台15個據點可兌換新版日圓，且因初期無法大量供應新版日幣鈔券，建議有兌換需求的民眾，兌換前先洽詢分行。

在日本宣布正式發行新版1000圓、5000圓、10000圓日幣紙鈔後，包括兆豐銀等大型外匯銀行，即接獲不少民眾即詢問，何時可以開始兌換。兆豐銀昨日收到由現鈔供應商「美國銀行」提供的新版日圓現鈔，目前北區包含國外部、金控總部、忠孝、中山、城中、永和、松南、信義、基隆、土城、板橋、敦化共計12家分行，及桃竹苗、中南部包含桃園機場、竹科新安、台中、府城及港都共計5家分行，都有新版日圓可換。

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不過，多數民眾對新版日圓相當陌生，也擔心拿到偽鈔，兆豐銀提供８大防偽措施，第1「深凹版印刷」，在紙鈔上的數字和主要圖案皆採用雕刻凹版技術，觸摸時可明顯感到凹凸觸感。

第2「高精細浮水印」除傳統的人物肖像水印之外，新版鈔票還加入高精細的背景水印，在人物肖像的周圍，採用由細密線條構成的連續圖案作為背景水印。

第3「縱向條紋水印」新版日幣鈔票採用縱向條紋水印，數量因鈔票面額而異，10000面額為3條、5000面額為2條、1000面額為1條。

第4「3D全像印刷」在光線下傾斜觀察鈔票，可以看到人物肖像呈現出立體旋轉的效果。此外，鈔票上的其他圖案也會隨著觀察角度的不同而發生變化。

第5「潛像圖案」將鈔票傾斜，正面可看到面額數字，背面則可看到「NIPPON」字樣。

第6「珍珠墨水」將鈔票傾斜，可以看到左右兩側呈現出粉紅色的光澤。

第7「微型文字」用放大鏡觀察鈔票，可以看到極其微小且影印機無法複印的「NIPPONGINKO」字樣。

第8「特殊發光油墨」在紫外燈照射下，日本央行行長印章和部分圖案會發出光芒。

至於國人手中原本持有的舊版日圓現鈔可用到何時？兆豐銀表示，現行日幣版本仍維持有效，新、舊版本的日幣可同時流通使用，民眾在國外旅遊消費不受影響。若想舊鈔換新鈔，銀行也可辦理，但須依各銀行國外匯兌業務收費標準收取換鈔手續費。

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