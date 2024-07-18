鼎泰豐全球最大店插旗紐約 明天正式開幕

鼎泰豐紐約店明天正式開幕（中央社）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「黃金18摺」的小籠包紅遍全球的鼎泰豐，全球最大店插旗美國紐約，位於50街與百老匯大道交叉的地鐵站出口，營業面積超過700坪，將於明天正式開幕。

鼎泰豐紐約店是美國東岸首店，鄰近紐約最精華的時報廣場（Times Square）與中央公園之間，由鼎泰豐董事長楊紀華的弟弟楊國華負責。

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原預計2021年動工，因碰上疫情及原物料高漲，遲至今年才裝修完工。

鼎泰豐紐約店裝潢風格走都會豪華風，座位數達450個，服務人員網羅各族裔員工，鼎泰豐初期更不計成本，有30位資深員工從加州、西雅圖飛來協助教育訓練工作，薪資成本比市場高出1-2成。

紐約鼎泰豐初期只做線上預約訂位，暫時不接現場客人，預計一、兩個月後再開放現場客人，初估每天約有2000到3000位客人。

鼎泰豐創辦人楊秉彝原本經營「鼎泰豐油行」，賣花生油，後來花生油被罐裝沙拉油打趴，1972年楊秉彝在好友的建議下，將信義路店面改為一半賣油、一半賣小籠包。

轉型賣小吃後，竟然意外的熱銷，1995年由兒子楊紀華接班，靠著1顆顆「黃金18摺」的小籠包紅遍全球，被美國「紐約時報」評選為世界10大美食餐廳。

至今已在日本、澳洲、英國等15個國家和地區開出約175家分店，成為台灣打進「世界盃」最成功的餐廳品牌。

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