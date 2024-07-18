台積電失守千元大關，市值日蒸發逾1兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今將召開法說會，但美國總統大選引發美中貿易衝突可能加劇，費城半導體指數周三崩跌6.8%，台積電ADR也大跌近8%，收在171.2美元，衝擊今台積電股價跌破千元，以988元開出，大跌42元、跌幅近4%，失守千元大關，市值蒸發1兆元以上，縮減到25.6兆元。

美國前總統川普接受彭博商業周刊訪問時，指台灣搶了美國晶片的生意，居主導地位，主張台灣應該付保護費給美國。拜登政府也擬祭出更嚴格的中國晶片禁令。衝擊費城半導體指數周三崩跌6.8%，創2020 年以來的最慘單日跌幅，標普500指數與那斯達克綜合指數也大跌，美中貿易衝突可能加劇，衝擊半導體相關個股股價重挫。

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台積電ADR大跌近8%，衝擊今台積電股價跌破千元，以988元開出，大跌42元、跌幅近4%，市值蒸發1兆元以上，縮減到25.6兆元。截至9點10分，股價最低為986元、最高為999元，失守千元大關。

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