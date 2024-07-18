價值投資進場中國股市 專家好沮喪：不知哪時才會漲...

中國股市持續表現低迷。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國2024年第2季經濟成長4.7％，不如市場預期的5.1％，更低於第一季的5.3％，創2023年第1季以來最低，顯示了中國房市持續低迷沒有改善的跡象，國內消費者支出疲弱且更加悲觀，而對於投資中國股市的全球投資人來說，最新的經濟並無法給他們安慰，資產管理公司的投資專家伍爾 （Phillip Wool） 就坦言，現在作為1名中國投資者，是令人洩氣沮喪的。

《路透》報導，中國經濟數據疲軟的背景，顯示中國若想實現有意義的經濟復甦，並提振股市的話，還需要漫長的等待。

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伍爾是資產管理公司銳聯財智（Rayliant Global Advisors）駐美國的高級董事總經理，而銳聯財智一直有選擇性地買入一些中國股票，伍爾將此舉比作為「價值投資」，或是說挑選高獲利潛力的便宜股票策略。

儘管伍爾認為股價最終應該會上漲，但他也說，不知道這情況何時才會發生。

伍爾表示，作為一個和一般大眾觀點相反的投資人，承受著所有負面情緒，看到錯誤的復甦開端，是痛苦且有壓力的。不過伍爾也說，作為中國的長期活躍投資人，他對此已經習慣了。

North of South Capital新興市場基金合夥人迪米奇（Kamil Dimmich）表示，作為價值投資人，不能忽視中國股市的機會，但考量到中國面對的宏觀和政策風險，必須減少投資熱情。他透露，整體來說，他略有減持中國市場。

滬深300指數自2月低點飆升19%來到5月的高點後，過去1個月來一直在3400點至3500點徘徊。上證綜指較5月觸及的高點，下跌了超過6%。

報導提到，中國政府今年稍早採取了一系列措施，試圖支撐陷入困境的股市，加上監管機構領導層的變化，引發了市場短暫的反彈。但幾個月過去了，中國經濟復甦的不穩定性搖搖欲墜，而揮之不去的房地產危機仍未得到解決，與此同時，歐中貿易摩擦的加劇，以及美中關係持續緊張等地緣政治挑戰，也加劇了中國經濟的復甦的不利因素。

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