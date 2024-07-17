緊日子生財有道？ 中國中央部門違規收費逾30億元

中國審計署對41個中央單位稽查發現，多個單位出現向公眾違規收費情形。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國審計署針對41個中央部門單位，對國有資產的管理使用展開稽查，結果發現多項違規收費情形，其中交通運輸部、教育部、工業與信息化部與市場監管總局將原本應免費向公眾開放的政務數據，當作生財工具，違規收費達2.48億人民幣（11.12億台幣）。

自由亞洲電台報導，相關違規行為還包括，有3個中央部門以發言機會和安排媒體採訪作爲條件，向參與論壇的機構收取費用共1.67億人民幣（7.5億台幣）；有13個部門所屬單位涉違規與社會機構舉辦培訓，共取得3.47億人民幣（15.6億台幣）等。

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相關審計報告也披露，交通運輸、教育、工信、與市場監管等4個部門的所屬單位，在未經批准下，將應該有序開放的全國性政務和公共數據，變成需要收取費用的服務，透過13個系統數據對外濫收費用達2.48億人民幣。

報導說，中國審計署指出，中央部門利用政務數據牟利已成爲新苗頭，應嚴禁部門利用影響力和數據資源等牟利，以維護「國字頭」招牌。

中國人權律師吳紹平受訪表示，律師平日辦案需到各地和各部門調取信息數據，往往要面對五花八門的收費，他說，「像我在工商部門調份資料要50元人民幣（225元台幣）。收費的名目五花八門，不僅每一個部門不同，而且每個地方都不同」。

他補充，儘管中國國務院2008年頒發《政府信息公開條例》，要求各部門主動公開，或不需收費依申請對外提供政府訊息，但「每個部門也希望把自己部門的利益最大化，因此只要是有漏洞可鑽，他們一定會濫權，把這些的權力變爲金錢」。

經濟學者司令也表示，有別於以往，現在部門收取的收費用並不是落到官員口袋，而是爲部門賺錢，反映中國各部門已意識到要自救，才能在財政虧空下有經費維持運作。

他說，「這些部門的領導已嗅到風向，就是中國政府現在財政緊張，經濟嚴重下行，他們有可能被裁撤或預算被縮減，因此趕緊未雨綢繆建立一些小金庫，挖空心思割韭菜」。

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