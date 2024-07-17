拜、川都是中國煞星 一個明目張膽、一個幕後黑手

美國反中立場已成為民主黨和共和黨總統候選人的首要議題。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國反中立場已成為民主黨和共和黨總統候選人的首要議題，無論是拜登連任或川普回鍋白宮，美國策略分析專家表示，都會對中國產生更多的負面衝擊，一個更明目張膽，另一個則是幕後黑手，但結果和本質上是一樣。

彭博報導，如果包括ASML在內的公司繼續向中國提供先進的半導體技術，拜登政府正考慮最嚴厲的貿易限制措施。

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聯博全球（ AllianceBernstein）多部門策略總監約翰·泰勒（John Taylor）在接受彭博電視台採訪時表示：「無論是民主黨還是共和黨獲勝，總是會對中國產生負面推動力，一個更明目張膽，另一個則是幕後黑手，但結果本質上是一樣的」。

而川普的副手范斯在訪問中也表明，中國是美國在經濟、技術和軍事層面所面臨的最大威脅，主張對北京採取強硬立場，包括提高關稅。

此外，川普在接受《彭博商業周刊》提問時，回答他是否會保衛台灣免受中國威脅的問題，他質疑美國是否有責任保衛主要晶片製造中心台灣。川普說：「台灣應該向我們支付國防費用」；「你知道，我們與保險公司沒有什麼不同。台灣沒有給我們任何東西」，他補充道。

CNBC報導，多年來，人們越來越擔心全球對台灣晶片製造集中度的依賴問題，以及如果中國攻擊台灣將會發生什麼事。台積電前董事長劉德音曾在2022年表示，如果中國入侵台灣，台積電的工廠將「無法運作」。當時劉說：「沒有人可以透過武力控制台積電。如果你採取軍事力量或入侵，你將導致台積電工廠無法運作」。

在拜登政府的領導下，美國尋求透過補助撥款，吸引台積電和三星等公司擴大生產設施，將更多的晶片製造帶回本土。關於美國和台韓半導體議題，川普表示：「他們幾乎佔據了我們晶片行業100%的市佔，我相信他們，但我們不應該讓這種事發生」。

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