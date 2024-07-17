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築間北中南打造倉儲 最快明年7月完工

2024/07/17 21:24

築間今天舉辦供應商年會，築間董事長林楷傑表示，將與供應商夥伴深化合作，並在基隆、台中和南區建置倉儲，最快明年7月陸續完工啟用。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕築間（7723）今天舉辦供應商年會，築間董事長林楷傑表示，將與供應商夥伴深化合作，並在基隆、台中和南區建置倉儲，最快明年7月陸續完工啟用。

築間今年供應商年會共邀請200多家供應商、超過500人齊聚在台中，今年也加入更多電子支付、數位系統、國際化供應鏈的合作夥伴。

林楷傑表示，2023年底集團啟動海外展店計畫，最大考驗就是如何把原汁原味的台灣味帶到海外，團隊克服所有困難，順利在香港銅鑼灣及旺角開出4個品牌、4家分店。

下半年築間將持續推動新品牌展店計畫，將更多品牌聚集於台灣北、中、南地區的集團品牌聚落，發揮「聚集經濟」的最大效益。

海外部分則瞄準香港、日本及東南亞積極拓展版圖，燒肉品牌「燒肉Smile」將於7月進駐香港，也規劃在日本大阪市開出東北亞市場的第1家分店。

為了強化總部後勤的倉儲、物流，築間除了建置完成的彰化埔心倉儲之外，基隆、台中及南區的倉儲建置也將於明年陸續完工啟用，成為旗下10個品牌超過180家門店最強的後盾。

築間自2010年啟動數位會員系統，目前會員數已突破210萬人，在台灣平均每10位民眾中就有1位是集團的忠誠會員，未來也會積極強化數位會員的黏著度。

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