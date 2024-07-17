統一集團與Yahoo成立合資公司 將投入1億美元

統一集團和Yahoo成立合資公司，將分別持有Yahoo台灣電子商務業務80%與20%股份，統一集團並取得合資公司營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為1億美元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局電商市場，統一（1216）集團將與Yahoo 合資，在已投資 Yahoo 台灣電子商務業務2500萬美元可轉換公司債的基礎上，雙方進一步深化合作。

統一集團和Yahoo將成立合資公司，分別持有Yahoo台灣電子商務業務80%與20%股份，統一集團並取得營運主導權，整體交易包含後續營運投資的總金額為1億美元。

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雙方期待藉此合資強化合作綜效，提升台灣電 商的整體發展，為在地消費者開創全新的網購場景與體驗。

統一集團致力於打造全通路「生活品牌」，為消費者提供更及 時、更便利、更實惠的全方位消費體驗，朝建構「亞洲流通生活平 台」的願景邁進。

因應集團核心發展聚焦在數位經濟、物流流通等 布局，統一集團將透過合資模式與Yahoo台灣電子商務深化合作， 全力完成為消費者打造「最後一哩路到最後一步路」的目標。

同時，結合Yahoo台灣電子商務在數位經濟上深厚的數據與經驗，與統一生活品牌與零售流通布局的優勢，將能強化統一集團在台灣生 活產業的領先地位，並透過數位驅動提供消費者更全面的零售網 絡。

過去20多年來，Yahoo在台灣透過拍賣與購物中心等不同營運模式，提供網友多元的商品內容與數位體驗，豐富消費者的日常生 活，也為在地電商產業發展帶來重大貢獻。

Yahoo台灣執行長暨Yahoo亞洲區總經理黃吉樂指出，「我們很高興與統一集團在既有的 投資關係下進一步達成合資意向」，藉由Yahoo豐沛的人才、有價值的數據洞察及數位營運經驗，與統一集團在生活品牌上的全方位消費 體驗，擴大在市場的影響力。

未來，Yahoo將授權雙方的合資業務，延續使用Yahoo台灣電子商務品牌，在既有營運管理團隊帶領下，持續強化網購平台競爭力。為消費者提供更優質的商品與服 務，並在競爭日益激烈的電商產業中拓展更多成長動能與機會。

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