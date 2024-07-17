盼「大投資台灣」計畫引回海外資金 卓榮泰承諾保證能源穩定

行政院長卓榮泰今（17）日於台商晚宴致詞表示，「大投資台灣」計畫是希望能引回海外資金，加碼投資台灣國家戰略目標，並承諾，政府會塑造更好的投資環境，保證安全穩定的能源。（記者黃靖媗攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕行政院長卓榮泰明日將主持第一場經濟發展委員會委員會議。卓榮泰今（17）日於台商晚宴致詞表示，「大投資台灣」計畫是希望能引回海外資金，加碼投資台灣國家戰略目標，並承諾，政府會塑造更好的投資環境，保證安全穩定的能源。

行政院長卓榮泰今晚出席第32屆亞洲台灣商會聯合總會交流晚宴，致詞表示，行政院明日將正式召開首次的「經濟發展委員會」，會中應將針對總統賴清德所提的「五大信賴產業」、「大投資台灣」計畫，與如何引進更多優秀人才等方向進行討論。

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卓榮泰指出，經濟發展委員會討論完後，會於下個月交由顧問會議，再做更多意見與政策的交流。卓榮泰表示，執行「大投資台灣」計畫是希望台灣國內產業能對國家戰略政策目標，做更加強的投資，也希望能引回海外資金，針對台灣各項重大政策與國家戰略目標持續加碼。

卓榮泰強調，政府會塑造更好的投資環境，提供更多的人才與能力，同時也會保證提供安全穩定的供電能源政策。卓榮泰指出，包含外交部與經濟部推動的、綜合經濟與外交的投資引進計畫「榮邦計畫」，與經濟部長郭智輝提出的「境外關內」、「境內關外」計畫，都會一一透過經濟發展委員會，發展為詳細的政策與計畫，逐步落實。

卓榮泰最後指出，高科技浪潮中，台灣要有更多的人與資金，才能接得住更多的機會，「台灣更強，台商就會更強；台商更強，台灣就真的能夠走出國際，向世界去發展」，政府會提供最好的政策橋接台商。

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