勞動部籲產學合作解決台電缺工 郭智輝：感謝何佩珊建議

經濟部長郭智輝今晚出席第32屆亞洲台灣商會聯合總會交流晚宴，會前受訪表示，基本上有缺工問題的不是台電本身的員工，而是外包員工，經濟部會儘量想辦法協助解決缺工問題。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕經濟部長郭智輝上週在立法院公開表示，規劃透過引進外籍移工，解決台電第一線維修人力吃緊問題，但勞動部長何佩珊今日中午受訪時卻建議台電先透過「產學合作」找人。對此，郭智輝今晚受訪先感謝何佩珊的建議，並表示會儘量幫忙台電補齊外包人力的缺工問題。

郭智輝今晚出席第32屆亞洲台灣商會聯合總會交流晚宴，會前受訪表示，基本上有缺工問題的不是台電本身的員工，而是外包員工，經濟部會儘量想辦法協助解決缺工問題。

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被追問是否還會提議為台電外包人力引進外籍移工，郭智輝表示，這份工作坦白講比較辛苦，也需要專業，何佩珊的意思是，引進外籍移工後的訓練、協助考照時間會比較長，因此在國內找會比較快，經濟部非常謝謝何佩珊的建議。並未正面回應。

另一方面，對於三三會理事長林伯豐今日下午呼籲，立法院應盡速完成「核子反應器設施管制法」修法，讓核電廠延役，解決缺電問題。郭智輝表示，經濟部是執行單位，必須在法的架構下好好工作，他們的立場是尊重國會決定。

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