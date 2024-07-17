光寶看好Q3重返成長 AI液冷驗證結果月底出爐

邱森彬提到，今年AI相關產品佔雲端事業群比重約達12~15%的看法沒有改變。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠光寶科（2301）第2季營運續陷低谷，不過，該公司總經理邱森彬今天表示，隨著旗下事業推進轉型，第3季業績可望恢復季對季、年對年成長，全年高峰將落在第4季，上、下半年45：55的態勢不變，此外，輝達GB200液冷散熱解決方案本月底將揭曉驗證結果，預計最快第4季出貨。

光寶科6月營收117.36 億元，月增7.15%，年減9.1%，其中，資訊及消費性電子部門營收佔比達42%，雲端及物聯網部門營收佔36%，光電部門佔22%；整體第2季營收332.84 億元，季增15.7%，年減10.8%，創下歷年同期新低；上半年累計營收達到620.59 億元、年減13.16%。

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邱森彬今天出席論壇活動，談到自家營運展望時，強調儘管第2季業績動能疲軟，不過，旗下偏向純粹代工的業務已逐漸退場，如部分主板與網通產品，在產品結構調整、體質優化之下，營運可說是已經落底，「舊的少了，新的生意上來，就會看到恢復年成長的表現」，現在最重要的是AI產品，將成為公司成長的主要驅動力。

邱森彬提到，今年AI相關產品佔雲端事業群比重約達12~15%的看法沒有改變，旗下液冷散熱產品先前已切入原廠委託設計製造商（ODM）的參考設計（Reference design）階段，本月底將得知驗證結果，最快第4季出貨，初期量不會太大，明年成長動能可望更加強勁。

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