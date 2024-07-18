死亡前2年贈與配偶農地 遺產稅申報一次看

台北國稅局表示，死亡前2年贈與配偶農地，視贈與時是否申請農地農用免稅，遺產稅申報方大不同。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，被繼承人死亡前2年內贈與配偶農業用地，因配偶間財產相互贈與免課贈與稅，於贈與人死亡時該農地是否併入遺產總額課徵遺產稅，視贈與時是否申請適用農地農用免徵贈與稅，遺產稅申報大不同。

台北國稅局說明，被繼承人死亡前2年內將農業用地贈與配偶，視贈與時是否申請適用農地農用免徵贈與稅，遺產稅申報方式如下：

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一、贈與時已申請適用農地農用免徵贈與稅者：1.受贈配偶自受贈後仍繼續做農業使用，免將農地併入贈與人的遺產總額申報遺產稅。2.受贈後未繼續做農業使用者，因配偶間贈與不計入贈與總額，無須追繳贈與稅，而應將農地併入贈與人的遺產總額申報遺產稅；但若能取具農地農用證明書，證明繼承發生時已恢復農業使用，仍可申報農地農用扣除額，免徵遺產稅，並自繼承發生日起列管5年。

二、贈與時未申請適用農地農用免徵贈與稅者：應將該農地併入贈與人的遺產總額申報遺產稅；但能取具農業用地作農業使用證明書，證明繼承發生時確實做農業使用者，也可申報農地農用扣除額，免徵遺產稅，並自繼承發生日起列管5年。

台北國稅局提醒，國稅局會定期清查列管農地，若發現土地所有權人未依規定做農業使用，且經限期恢復做農業使用卻仍未恢復；或已恢復做農業使用後，再有未做農業使用者，將追繳應納稅賦，納稅人應留意做農業使用情形，以免遭補稅。

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