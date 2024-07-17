休會首日 藍白立委赴越南參訪與台商交流

藍白立委前往越南展開為期3天的參訪行程。（鄭正鈐提供）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院第11屆第1會期昨天結束，國民黨立委鄭正鈐、涂權吉、黃仁和民眾黨立委麥玉珍，今日搭機前往越南展開為期3天的參訪行程，拜訪平陽、胡志明市及同奈台灣商會，深入參訪當地台商工廠，聆聽台商心聲，與當地台商進行深度交流。

今日訪問團也與正在胡志明市進行國際教育交流的陽明交通大學訪問團舉行座談。鄭正鈐呼籲政府全力支持學術機構的國際合作計畫，提供更多資源與協助。各方共同努力，在國際教育領域取得更大成就，為國家培育更多國際化人才。

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鄭正鈐在會中指出，陽明交大學醫學院的國際衛生碩士學位學程與外交部國合會合作，自2002年開辦以來，為多個友邦國家培育高階衛生人才，這項成就值得驕傲與珍惜。

黃仁、麥玉珍、涂權吉則表示，此次由陽明交通大學醫學院、工學院及護理學院組成的代表團，肩負著推動國際教育發展的重任。在越南進行的跨國國際教育交流，不僅促進學術交流，更為台越兩國在醫學、工學及護理等領域深化合作提供了契機。

鄭正鈐指出，在企業合作與育才方面，與越南當地台商會討論企業育才的可能性，能為學生提供更多學習機會，促進產學合作，實現教育與產業雙贏。期待透過此次交流，進一步強化雙方學術交流與科研合作，實現雙贏。希望駐外辦事處盡力協助各學術單位與當地學校及企業建立聯繫，推動合作計畫順利進行。

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