統一與Yahoo結合案 公平會同意過關

統一併購雅虎奇摩，公平會不禁止。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，不禁止統一（1216）透過其子公司認購港商雅虎資訊（Yahoo）的可轉換公司債，結合後統一將間接持有Yahoo共80%股份，並取得Yahoo業務經營與人士任免的單獨控制權。

公平會指出，統一從事食品製造並供貨給各大網路購物業者，集團旗下有電商平台博客來，以及經營「鮮拾」網站的統一數網公司，意味本結合案兼具水平結合與垂直結合態樣，上游為「乳品市場」、「速食麵市場」及「非酒精飲料市場」，下游市場則為「網路購物市場」。

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但公平會指出，結合後Yahoo、博客來、統一數網的網購業務合計市佔率不高，經過針對單方效果、共同效果、參進程度、抗衡力量等考量因素評估後，未見明顯的水平限制競爭效果；此外，統一僅有非酒精飲料、速食麵有上架Yahoo電商平台，且替代品多、Yahoo的網購市佔率也有限，因此尚難藉本結合封鎖市場。

公平會進一步分析，現階段，實體通路、網購並未全面性雙向替代，兩者仍屬不同產品市場，且目前各實體通路集團發展其會員經濟、支付系統、會員制等策略，彼此間具競爭壓力，加上Yahoo網購事業逐年明顯衰退，所以本結合所帶來的買方力量應屬有限。

公平會總結，因評估過後統一集團與Yahoo結合案的整體經濟利益、大於限制競爭的不利益，因此依照「公平交易法」第13條第1項規定，不禁止其結合。

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