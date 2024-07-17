人口危機還職場歧視 中國16家公司要求求職女性驗孕

中國傳出十幾家公司因涉嫌要求求職者進行懷孕測試而面臨法律訴訟。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕CNN報導，根據中國官方媒體指出， 十幾家中國公司因涉嫌要求求職者進行懷孕測試而面臨法律訴訟。

中國官方媒體《檢察​​日報》報導， 檢方發現，江蘇省南通市16家公司的168名求職女性在入職前體檢中遭受非法的檢查。此案凸顯中國經濟核心的矛盾：儘管中國正在努力提高創紀錄的低出生率，但一些公司不願僱用懷孕員工。

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有報導稱，雇主避免招聘育齡女性，女性在面試時會被問及計劃生育問題，或者即使不打算生孩子，也會被拒絕招聘。中國法律禁止雇主進行懷孕測試或歧視懷孕工人。

南通市當局接到一個線上公共訴訟小組的舉報，稱該市的一些雇主已對求職者進行了懷孕測試。檢察官與該組織合作展開調查，並走訪兩家大型公立醫院和一家體檢中心。檢察官稱，至少一名被發現懷孕的女性沒有被雇用。

該報告沒有提及任何公司的名稱，也沒有具體說明其中是否有任何公司被罰款。根據中國法律，企業因性別歧視最高可被處以人民幣5萬元人民幣的罰款。

中國人口連續兩年萎縮，2023年出生率創1949年中華人民共和國成立以來最低 。人口危機對世界第二大經濟體構成威脅 ，儘管當局在幾十年的限制生育政策後努力扭轉這一趨勢，但近年來人口危機持續加劇。

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