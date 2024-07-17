不只移垃圾山 環境部長：未來風機、太陽能板處理都要超前部署

環境部長彭啟明在「低碳足跡熱固性複材商機論壇」致詞時強調，移垃圾山不是只有燃燒，更要做到零廢棄，另也會對風機、太陽能板處理超前布署。（記者陳鳳麗攝）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕環境部長彭啟明今天應邀參加「低碳足跡熱固性複材商機論壇」，在致詞時強調，上任後每週都去爬垃圾山，媒體稱「彭公要移垃圾山」，而該部不只是請垃圾丟棄燃燒，也將朝向資源循環、零廢棄的方向努力，另外未來也將面臨風機、太陽能板處理問題，該部都會超前部署，一樣以資源循環作為原則。

從生產樹脂起家，到生產風機等綠電產業，上緯公司今天在設於南投市的總部，舉辦「低碳足跡熱固性複材商機論壇」，除該公司分享可循環再生材料及案例，另也由專家學者及相關業者介招材料與複材回收技術、風電產業、運動產業等。

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環境部長彭啟明今天應邀在該論壇開幕時致詞時，特別提及環境部有資源循環署，這幾個月在跟該署同仁討論後，大家有了將該署定調為循環經濟，而非只有資源循環。

彭啟明說，上任後每週都要去爬垃圾山，本週六就要跟行政院卓榮泰去新竹縣新豐鄉看垃圾山，思考如何解決16萬噸的垃圾，環境部思考的不是只有垃圾丟棄、燃燒，而是希望能做號到資源循環、零廢棄的地步。

此外，未來環境部也要面對離岸風電的風機、太陽能光電板的處理問題，雖然這可能還要很多能才要面對，但現在就要先思考，環境部會為此超前部署。

上緯公司17日下午舉辦「低碳足跡熱固性複材商機論壇」，有400多人報名參加。（記者陳鳳麗攝）

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