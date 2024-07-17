Nikon舊式、二手晶片製造機具詢問度高 中國搶著要

尼康表示，尼康的舊機器在中國被用來製造所謂的傳統晶片，包括新舊型號的詢問量非常大。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本精密製造商尼康公司（Nikon）表示，中國積極調動資源建立自己的半導體供應鏈，對傳統晶片製造機器的需求強勁，中國廠商對尼康的舊機具設備詢問度相當高，尼康可滿足中國對舊式晶片製造工具的「龐大」需求。

尼康總裁德成宗明（Muneaki Tokunari）表示，中國對尼康曝光機工具設備的詢價激增。該公司準備改造一台適用於已有數十年歷史的製造流程的曝光機。Tokunari表示，今年夏天推出的NSR-2205iL1，將為成熟晶片技術的市場提供服務，尼康預計每年銷售10台以上該款機器。

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Tokunari在接受採訪時表示：「我們的舊機器在中國被用來製造所謂的傳統晶片，我們的新型號的詢問量非常大」，他補充說，尼康的工具也可以在二手設備上找到。在全國大力支持晶片產業的推動下，中國的製造能力正在以如此快的速度發展，Tokunari說：「如果他們能夠在5到10年內取得很大進展，我不會感到驚訝」。

中國不斷湧現新公司，生產更簡單的半導體，例如調節汽車、電子設備和電器功率的半導體，這是因為在美國及其盟國（包括日本）對用於製造人工智慧先進晶片的尖端設備的銷售進行限制，導致無法發展成熟技術。

Tokunari表示，該公司正在將客戶群多元化到中國、台灣和日本。然而，阻力仍然存在。拜登政府已告訴日本和荷蘭，如果這兩個盟友不進一步收緊晶片製造設備的出口管制，美國將考慮引用美國的外國直接產品規則。

Tokunari說，對科技的限制可能會變得更加嚴格，尼康要求制定對市場上所有參與者都公平的出口規則。他說，尼康目前正在中國大力推廣其新型氟化氬光刻機，該機於今年稍早發布，符合出口管制要求。

Tokunari也表示，該公司也引起美國國防和航空航太公司對其金屬3D列印機的興趣。

隨著日本國防開支的增加，越來越多的日本公司開始涉足軍用產品領域。尼康去年收購了德國3D列印專家SLM Solutions Group後，在加州設立了工廠。6月，子公司尼康先進製造公司任命美國前參謀長聯席會議主席麥克馬倫為戰略顧問。尼康還簽署了一項協議，為美國太空總署共同開發一款用於月球南極的手持相機。

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