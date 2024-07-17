傳歐盟表決對中國電動車正式加稅 「11國棄權」看法分歧

歐盟7月初對中國電動車加徵最高37.6％的臨時關稅。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟自7月5日開始，對中國電動車加徵最高37.6％的臨時關稅，之後將決定是否實施為期5年的正式關稅。傳出歐盟委員會就正式徵稅進行無約束力的投票，但根據調查，歐盟內部對加徵關稅的看法嚴重分歧，在27個成員國中僅獲12國支持票。

路透報導，消息人士透露，歐盟近日對中國電動車加徵關稅進行一場諮詢投票，投票結果有12個成員國表示支持，有4國表示反對，而其他11國則投了棄權票，顯示仍有許多國家擔憂自身與中國暴發貿易戰爭，其中棄權的國家包括德國、瑞典、芬蘭。

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對此，德國消息人士稱，棄權是本著與歐盟保持團結的精神；芬蘭則懷疑加徵關稅措施是否符合歐盟利益，擔憂會給市場和價值鏈帶來不確定性；瑞典則強調與中國對話來找出解決方案非常重要。

不過，因為這場投票以書面形式保密進行，不具約束力，因此歐盟之後還將進行最終投票，以決定是否採納歐盟執行委員會的加徵關稅提議。

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