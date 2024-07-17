9月審議最低工資 勞長何佩珊：CPI一定納入考量

9月最低工資審議會將會商最低工資調幅，勞長何佩珊表示，CPI一定納入考量。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕今年是最低工資元年，最低工資審議委員會將在今年第3季開會，討論明年最低工資的調幅，外界關注可能的漲幅，勞動部長何佩珊今日透露，６月底首度的諮詢會，勞資政學的委員們，都提到了消費者物價指數（CPI）的因素，感覺審議委員會的傾向，一定會考慮物價上漲的因素，會給予合理的漲幅。

Yahoo TV、CNEWS２網路新聞平台，今日同時在中午12時，直播專訪何佩珊，也均討論到外界關注的最低工資調漲議題。何佩珊指出，現在最低工資為27470元，將於9月召開最低工資審議委員會，調漲薪資是目前的趨勢，必須考慮當前消費者物價指數（CPI）變動，尤其是今年通膨較高，希望能夠給予勞工更好的待遇。

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不過，過去每次基本工資調漲，國人都抱怨薪水漲得比不上物價漲的，特別是消費者物價指數（CPI）高漲，漲了基本工資經常被抱怨只漲外勞，也無法要求企業同步給一般勞工加薪。

對此，何佩珊表示，就是昨天剛剛通過的中小企業發展條例，增加了對年輕人加薪的抵減，希望藉此鼓勵中小企業給勞工加薪，此外，行政院也宣布軍公教明年加薪４％，這是軍公教連續２年加薪，何佩珊認為，對企業會有示範效果。

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