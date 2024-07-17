移工宿舍成為彰化二林市區房價翻漲起點

「長宏人力集團」為外籍移工蓋的宿舍，是近年二林房地產飇漲的起點。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「長宏人力集團」為二林中科園區外籍移工蓋的宿舍今天首度曝光，這棟大樓堪稱是近年二林房地產飆漲的起點，10年前，中科二林園區的開發停滯不前，該大樓的地主開出每坪7萬元高價出賣，遲遲賣不出去，2021年3月矽品精密決定落腳中科二林園區，這塊土地「光速」成交，成交價飆到每坪9萬3千元，如今二林市區週邊的建地，已來到13萬元左右。

「長宏人力集團」宿舍大樓位於二林市區的永吉街，建地近千坪，樓高6層，總共有A、B棟，當地1名仲介說，原地主是二林人，10年前就開價每坪6、7萬元要賣，因沒有正對路邊，又高於週邊地價1成左右，以致難以成交，但因為矽品精密進駐，首要解決的是人力問題，「長宏人力集團」因急需蓋宿舍，地主又把每坪7萬元，提高到9萬5千元，最後以9萬3千元成交，這個價格也為二林市區的地價產生「定錨效應」。

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該名仲介說，目前二林的市區的地價已來到每坪13萬元，30坪的公寓大樓左右，每坪約23萬元，許多外來建商紛紛進來獵地蓋大樓，二林地價漲翻天，但很少人知道，這波房價漲翻天的起點就從「長宏人力集團」為外籍移工蓋宿舍開始。

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