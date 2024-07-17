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二氧化碳結合氫氣煉出人造奶油 比爾蓋茲力挺

2024/07/17 18:05

美國新創公司Savor製造出一款人造奶油，可大幅減少生產過程的碳足跡。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在全球積極應對氣候變遷的背景下，美國加州的新創公司Savor製造出一款人造奶油，不只可大幅減少生產過程的碳足跡，用水量也遠低於傳統農業，這項創舉也受微軟創辦人比爾蓋茲青睞。

外媒報導，Savor透過熱化學製程來生產類動物脂肪，其中製程包括從空氣中捕捉二氧化碳、從水中分解氫氣，透過加熱氧化分離脂肪酸，以脂肪配方調配出人造奶油，這項技術也受到微軟創辦人比爾蓋茲關注，並獲得其大量資金進行研發。

比爾蓋茲表示，這款人造奶油擁有極大的發展潛力，除了對環境不會造成傷害，「更重要的是，它的味道就像是真的一樣」。

Savor執行長亞歷山大表示，未來通過監管機構批准之後，便能開始銷售對環境友善的人造奶油，最快預計明年就能量產上市，另外，公司目前對牛奶、冰淇淋、起司和肉類等人造食品也正在研發中，不過他也擔心，消費者的接受度會不如預期，「人們擁有喜愛的乳製品和肉類食品，若要讓消費者轉而選擇實驗性食品，這將會是極大的挑戰」。

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