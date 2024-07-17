房市買氣暢旺 七都卻有五都前五月建照數量出現衰退

根據房仲業者統計七大都會區1至5月住宅建照數量，相較去年同期，僅台中、高雄增加，年增幅各約26.5%、79.4%。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣暢旺，七大都會區卻有五都1至5月的住宅類建照核發數量，出現年減現象。根據房仲業者統計七大都會區1至5月住宅建照數量，相較去年同期，僅台中、高雄增加，年增幅各約26.5%、79.4%，有房仲業者解讀，部分都會區新建餘屋庫存多，有去化壓力，但也有業者解讀是房市買氣太好，導致地價成本節節攀升，買地不易，加上營建缺工，新案資金回收期拉長，建商因而有所調節。

根據永慶房產集團統計，七大都會區今年1至5月住宅類建照數量，台北市為4476戶、年減1.3%，新北市6824戶、年減45.8%，桃園市7383戶、年減15.6%，新竹縣市2637戶、年減21.1%，台中市1萬747戶、年增26.5%，台南市3030戶、年減33.5%，以及高雄市8008戶、年增79.4%。

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反觀新北市、新竹縣市建照走勢呈現「倒V」現象。陳金萍分析，2023年建商積極搶攻蛋白區，加上該地需求強勁，因而推升了當年的建照量。不過，隨著新北市待售新成屋數量逐季攀升，在2023年第四季時甚至攀上兩萬棟高峰，成六都最高，顯示市場仍有大量餘屋待去化，加上囤房稅2.0上路，增加建商去庫存壓力。

新北市、新竹縣是建照走勢呈現「倒V」

至於，新竹縣市，陳金萍則推測，因腹地較小，可開發區域有限，使得建照量出現減少，但整體波動幅度不算太大。

而台北市因早期發展的關係，可開發素地稀少，加上土地、營建成本較高，建照量能有持續下滑趨勢。不過，今年北市宣告要進入「大都更時代」，都更、危老成為推案大宗，反而撐起建照量能，雖件數尚不足以轉負為正，但建照減幅已有明顯收斂。

不過，也有房產業者認為，小建商資金回收期較長，加上地價非常貴，去年又碰到「平均地權條例」修正案的議題影響，推新案態度難免保守，因此，才會出現建照數量出現年減的現象。

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