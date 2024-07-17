買不起房就當建商股東 營建類股今年大漲56.7％

受惠房市買氣熱絡，營建類股指數再創歷史新高，光是今年就營建類股指數便大漲約56.7%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受惠房市買氣熱絡，營建類股指數再創歷史新高，光是今年就營建類股指數便大漲約56.7%，房產業者指出，近幾年預售屋買氣暢旺，甚至出現來不及推新案的市況，導致房價持續飆新高，因此，有部分民眾認為買不起房，乾脆買營建類股當建商股東的聲音出現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新建案買氣暢旺，個案銷售速度快且房價持續走揚，因而有部分民眾久盼不到房價下來，又擔心房價繼續上揚，便出現打不贏就加入的心態，自用、投資、擔心房價繼續漲的買方都在市場上，供給端又跟不上，讓短期市場出現供不應求的狀況，短期內雖然政策針對新青安抓漏，但並未改變民眾對房市預期，可能要看是否有新的政策或者股市是否降溫。

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房市短期難降溫

根據統計顯示，去年底營建類股指數收在430.66，今（17日）盤中最高衝到將近687，收在674.97，累計今年營建類股漲幅56.7%，並有多檔營建股股價在100元以上，此波營建類股上漲除了交屋入帳外，區域建商也受到科技業在中南部投資帶動，漲幅顯著，不過指標股已經出現創高後市場獲利了結跡象。

曾敬德指出，股市大漲一來會帶給房市信心，有些資金也會流到房市，房市又因為股市大漲加上短期市場供不應求，全國預售市場前五月揭露就成交1兆元，中古屋市場也因為房地合一稅與市場交易暢旺去化許多待售物件，這波股房有連動跡象，但未來股市出現降溫，房市也有機會跟著降溫。

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