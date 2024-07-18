台積電法說前夕熄火，週三（17日）指數跌227點失守23800點。（法新社資料照）

1.台股週三（17日）在台積電（2330）開盤下跌20元，指數開盤跌169.98點，以2萬3827.27點開出。午盤台積電賣單砍出，股價大跌35元，加上金融股又翻黑，指數跌逾300點，觸及2萬3650點，所幸尾盤台積電跌勢收斂，終場指數跌227.43點，收2萬3769.82點。

2.高盛（Goldman Sachs）報告指出，針對通路調查表明，對於輝達（NVIDIA）NVL36、NVL72的需求不斷增加，更複雜的硬體設計預計將推動ABF載板需求成長，今年AI伺服器ABF載板市場規模預計達7.7億美元（約新台幣251.5億元），維持買入欣興（3037）、中性看南電（8046）、景碩（3189）。

請繼續往下閱讀...

3.工業電腦廠事欣科（4916）表示，旗下北美最大生產基地墨西哥廠，將提前於今年底完成擴產，將著手評估另尋第3座生產基地，為2025年營運發展提前準備，主因看好美國總統參選人川普遇剌大難不死、聲勢更旺，加大當選可能性。

4.路透報導，美國商務部17日表示，計劃向台灣環球晶圓公司提供高達4億美元（台幣130億元）的政府補助，以大幅增加矽晶圓產量。

5.AI伺服器供應鏈料況紓解，出貨暢旺的跡象持續強化，研調機構集邦（TrendForce）表示，輝達（NVIDIA）目前的主力產品H100的交貨時間已從從先前的40至50週下降至不到16週，因此，預估第2季整體AI伺服器的出貨量將季增近2成，全年出貨量上修至167萬台、年增率達41.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法